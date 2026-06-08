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Economía

Amenaza de bomba

Evacuaron el Ministerio de Economía

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 8:Una supuesta amenaza de bomba encendió las alarmas esta tarde en el Ministerio de Economía y personal de la Policía Federal evacuó a todo el edificio.Foto NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
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