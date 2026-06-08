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Cine. El oscurecimiento de la luz, de Fernando Zago
Imágenes de una ciudad sonámbula
A 20 años de su rodaje, la película retrata la peripecia de un investigador que persigue un afecto esquivo en Rosario.
Por
Leandro Arteaga
08 de junio de 2026 - 3:02
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En El oscurecimiento de la luz, abundan los planos abiertos, de mucho cielo, con agua y aire.
Gentileza -
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