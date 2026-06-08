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Economía

Una familia porteña necesitó casi $2,5 millones para ser clase media

La canasta total avanzó 2,6 por ciento en mayo

EN CABA, la inflación acumula una suba del 14 por ciento en lo que va del año. Alimentos y bebidas, entre los que más treparon. El jueves se conocerá el índice nacional.

Alimentos y bebidas tuvo un salto del 2,8 por ciento.

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