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Ante la caída de la demanda en el mercado interno
Mirgor acordó usar el banco de horas
La empresa Mirgor, dedicada a la fabricación de electrónica y autopartes, firmó junto al sindicato Smata un convenio para aplicar el banco de horas en sus plantas de Garín y Baradero.
08 de junio de 2026 - 23:04
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El convenio contempla un banco de hasta 200 horas por doce meses.
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