Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Accidente fatal en Bahía Blanca

Entrenaba en un gimnasio, se apoyó sobre una “pared falsa” y murió al caer al vacío

La víctima es un conocido abogado de esa ciudad bonaerense. Investigan si el local estaba habilitado.

Roberto Cafasso El abogado murió tras caer desde 3,5 mesos de altura en un gimnasio de Bahía Blanca @ArgenPortsç

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El acceso estaba prohibido

Tragedia del Glaciar Vinciguerra: revelan cómo murieron la turista y el guía

Boletín Oficial

El tiro de gracia para Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

Accidente fatal en Bahía Blanca

Entrenaba en un gimnasio, se apoyó sobre una “pared falsa” y murió al caer al vacío

La Justicia caratuló el caso como "muerte dudosa"

Encontraron muerto a un socio de Martín Menem

Exclusivo para

Ambos países amenazan con retomar las hostilidades

Irán e Israel cesaron sus ataques tras el fuego cruzado

Entre el asombro, la reivindicación y el silencio del gobierno

El impacto político de la movilización por el Indio Solari

Por Werner Pertot
Intervención de trabajadores de prensa

La sala abierta, los periodistas encerrados

Por Melisa Molina
El secretario Cordero convocará a negociar 150 convenios colectivos “vencidos” bajo la nueva ley

Casa Rosada acelera el desmantelamiento de la organización sindical

El País

La Justicia caratuló el caso como "muerte dudosa"

Encontraron muerto a un socio de Martín Menem

El escritor israelí y un mensaje para el libertario

Yuval Noah Harari advirtió a Javier Milei por su proyecto de IA: “Es una herramienta extremadamente riesgosa”

Entre el asombro, la reivindicación y el silencio del gobierno

El impacto político de la movilización por el Indio Solari

Por Werner Pertot
"Se dice de mi"

Bullrich reapareció con un llamativo video y volvió a alimentar las versiones sobre una candidatura en 2027

Economía

Boletín Oficial

El tiro de gracia para Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 9 de junio de 2026

Amenaza de bomba

Evacuaron el Ministerio de Economía

Aumentó un 5,1% a nivel global

Nueva suba del petróleo

Sociedad

El acceso estaba prohibido

Tragedia del Glaciar Vinciguerra: revelan cómo murieron la turista y el guía

Accidente fatal en Bahía Blanca

Entrenaba en un gimnasio, se apoyó sobre una “pared falsa” y murió al caer al vacío

Fresco y nublado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de junio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de junio

Deportes

Fue a España a hacerse un tratamiento

Ronald Araujo se lesionó y se perdería el debut de Uruguay ante Arabia Saudita

Amistoso, Messi en cancha y dos tareas pendientes

Mundial 2026: la agenda de Argentina a una semana del debut

La Selección juega con Lionel Messi

Argentina vs Islandia hoy: a qué hora es el partido amistoso y dónde verlo

Será su segundo ciclo en el Xeneize

Arruabarrena llegó a un acuerdo con Boca