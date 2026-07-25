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Opinión

¡Políticamente incorrectos!

Por Marcelo Rudaeff (Rudy)
Argentina's players hold a banner reading "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Mundial 2026. El gesto de la Scaloneta mostrando el paño “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” pasará a la historia. AFP. AFP

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