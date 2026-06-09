Los 10 récords que pueden ser batidos en el Mundial 2026

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Hay varias marcas que seguramente se superarán en esta Copa del Mundo. Un repaso de cuáles son y de quiénes pueden batirlas.

Messi Archivo -

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