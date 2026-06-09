Todo preso es político, y también lo es Cristina

Informe del consejo de la magistratura de la nación sobre condiciones de detención domiciliaria por delitos federales. Vanesa silley, mariano recalde, Anabel Fernandez Sagasti, Rodolfo Tailhade, Cesar Grau

Recalde, Siley, Fernández Sagasti, Tailhade y Grau al presentar el informe.

Leandro Teysseire