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Mundial de Fútbol 2026

"Scaloneta Mundial"

Ulises Bueno presentó la canción de Argentina en el Mundial

El cantante cuartetero publicó, junto con AFA, el tema que representará a nuestra Selección. La Copa tendrá varios shows musicales.

Ulises Bueno en la presentación de Scaloneta Mundial IG Ulises Bueno

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