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Cultura

"Huellas de una aventura"

Un libro necesario sobre Carmelo Arden Quin

El volumen presenta documentos para el estudio de la obra y la trayectoria del gran artista visual uruguayo (1913-2010) que fue clave para la abstracción latinoamericana.

María Cristina Rossi *
Por María Cristina Rossi *
“Onououn-Madigrama” (años ’60, sin fecha), de Arden Quin (Colección ISLAA, Nueva York). ARCHI

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