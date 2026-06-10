La triple ceremonia de inauguración del Mundial 2026: homenaje a Maradona y show de Shakira

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Los tres países organizadores de la Copa del Mundo tendrán espectáculos inaugurales. Quiénes participarán, en qué horarios serán y cómo verlos.
10 de junio de 2026 - 15:05
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