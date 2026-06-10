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Mundial de Fútbol 2026

Ahora nos volvimos a ilusionar

Mundial 2026: la Selección vuelve a Kansas y prepara el debut ante Argelia

La Scaloneta terminó los amistosos y espera la definición del técnico para el reemplazo de Balerdi. Además, Messi marcó un nuevo récord.

Lionel Messi anota frente a Islandia IG Argentina

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