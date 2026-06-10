Radiografía futbolera de la Copa del Mundo

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Por
Malva Marani
10 de junio de 2026 - 19:57
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Enzo Fernández, uno de los argentinos de la Premier, la liga que más futbolistas aporta al Mundial.
TODD KIRKLAND. Getty Images via AFP
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