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Indio al acecho
11 de junio de 2026 - 3:01
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Indio Solari
zzzz nacg2 NOTICIAS ARGENTINAS TANDIL, NOVIEMBRE 14: El ex líder de los Redonditos de Ricota, el Indio Solari, hizo vibrar con sus canciones a más de 80 mil personas que desde distintos puntos del país acudieron a un nuevo recital que brindó el popular cantante en el Hipódromo de la ciudad bonaerense de Tandil. FOTO NA Diario ECO DE TANDIL zzzz
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