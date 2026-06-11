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Mundial de Fútbol 2026

La agenda de Argentina a días del debut

Mundial 2026: la Selección recupera a Julián y “Dibu” Martínez lanza sus predicciones

En el comienzo de la Copa del Mundo, Argentina continúa con la preparación para el duelo ante Argelia el 16 de junio. Cómo sigue Leandro Paredes.

Lionel Scaloni IG Argentina

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