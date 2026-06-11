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El Mundo

Una vez más, aseguró que están "cerca de un acuerdo"

Trump da marcha atrás con el ataque a Irán

El presidente de Estados Unidos informó que suspendió el ataque previsto para la noche de este jueves por el “avance de las negociaciones”. Desde Teherán todavía no hay confirmación alguna.

Washington (United States), 04/06/2026.- US President Donald Trump delivers an announcement on 'Beautiful, Clean Coal' in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 04 June 2026. Trump announced a plan to invest 700 million US dollars in coal plants and energy infrastructure under the Defense Production Act. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
US President Donald Trump announces plan to support US coal industry Washington (United States), 04/06/2026.- US President Donald Trump delivers an announcement on 'Beautiful, Clean Coal' in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 04 June 2026. Trump announced a plan to invest 700 million US dollars in coal plants and energy infrastructure under the Defense Production Act. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL EFE. EFE

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