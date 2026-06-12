Una colección que nace para explorar el otro lado de la luna
Caracat, un libro sobre los límites del lenguaje y la cordura
Acaba de salir en la colección Luna Negra de la editorial Milena Caserola. Escrito por Natalia Monasterolo, escritora, abogada y colaboradora de este suplemento, el texto aborda los bordes de la lengua a través de un caso de fragilidad emocional y rotura institucional que dejó al protagonista al borde de la muerte y a la narradora en una vulnerabilidad difícil de describir con palabras. Aquí un extracto del libro que se presenta mañana a las 18,30.