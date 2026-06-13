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Deportes

Peculiar convenio entre la FIFA, el Bank of América y una asociación de veteranos

Entradas gratis para los marines que hacen la guerra

A pesar de los boletos más caros del historia, soldados que prestaron servicios para EEUU en diferentes invasiones tienen accesos gratuitos a los partidos.

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
SANTA CLARA, UNITED STATES - JUNE 13: Fans gather to stadium prior to 2026 FIFA World Cup First Stage Group B match between Qatar and Switzerland at Leviâ€™s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) in Santa Clara, California, United States on June 13, 2026. Tayfun CoÅŸkun / Anadolu (Photo by Tayfun CoÅŸkun / Anadolu via AFP)
Filas para ingresar a los estadios. Para los marines, las entradas son gratis. AFP. Anadolu via AFP

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