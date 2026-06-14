ADIÓS AL INDIO SOLARI Un especial que repasa su figura, sus diversas épocas y sus creaciones
Presos de tu ilusión
No por anunciada, la noticia fue menos sorprendente e impactante. Después de una década batallando contra el Parkinson, el Indio Solari murió el viernes pasado a los 77 años y fue despedido por una fila interminable de personas en un velatorio público realizado en Avellaneda. Una semana después de esa histórica muestra de dolor colectivo, Radar también lo despide con este especial. En esta columna, Mariana Enriquez repasa las paradojas del lugar paternal que terminó ocupando para sus fans.