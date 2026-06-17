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Perú

Ante el virtual triunfo de Keiko Fujimori en el balotaje

El partido de Roberto Sánchez convocó a una marcha “en defensa del voto popular”

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El Presidente redujo la participación ciudadana

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