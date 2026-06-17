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Salta|12

Mamá y abuela de las víctimas caminó más de 300 kilómetros

Piden que una presunta mala praxis se investigue en la ciudad de Salta

Los abogados que representan Mariana Aranda prevén pedir el cambio de la carátula de la causa.

Pedirán el cambio de carátula en la causa.
Ministros de Gobierno y Salud y hasta el gobernador la contactaron. Esperan respuestas del Ministerio Público Fiscal para el viernes. Redes Sociales

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