La huida

Basada en la novela La Huida, de Adriana de la Fuente, la película dirigida por Miguel Mirra cuenta la historia de dos jóvenes que deben huir del país luego de que un grupo de hombres armados irrumpen en su casa en Rosario, en pleno inicio del golpe cívico militar. El plan es pasar a Venezuela para pedir refugio. Pero se frustra. La función, de entrada gratuita, contará con la presencia de los protagonistas, Adriana de la Fuente y Carlos Gabriel (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

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