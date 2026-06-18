Edinson Cavani deja Boca

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El delantero no será tenido en cuenta en el ciclo de Arruabarrena. Su paso por el club y el posible retiro.

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