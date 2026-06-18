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A cuatro días del 2° partido
Entre chalecos refrigerantes, Argentina se prepara para enfrentar a Austria
Frente a las altas temperaturas, el cuerpo médico dispuso que la utilización de ese accesorio que refresca la temperatura corporal. Además, Tagliafico tiene fecha de regreso.
18 de junio de 2026 - 13:04
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