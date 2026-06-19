Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

El alcalde laborista de Manchester se perfila como próximo primer ministro

Crisis política en el Reino Unido: Keir Starmer tambalea ante el triunfo de Andy Burnham

La elección para renovar un escaño en Makerfield redibuja el tablero político británico. El otro perdedor de la jornada es el ultraderechista Nigel Farage.

Marcelo Justo
Por Marcelo Justo
Keir Starmer quedó con un paso fuera del 10 Downing Street. PETER MACDIARMID. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El 90% de los hogares se endeuda para llegar a fin de mes

Estuvieron resguardadas por décadas en la Biblioteca parisina

Francia: hallaron un manuscrito inédito de Mozart con composiciones para flauta y arpa

“Le entrega en bandeja el negocio"

La fusión de Telecom y Telefónica, una “rendición” de Milei hacia Clarín

El alcalde laborista de Manchester se perfila como próximo primer ministro

Crisis política en el Reino Unido: Keir Starmer tambalea ante en triunfo de Andy Burnham

Por Marcelo Justo

Exclusivo para

El Presidente tensiona al límite la relación con los aliados

Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

Por Paula Marussich
Según el QS World University Rankings

La UBA se mantiene entre las 100 mejores del mundo y lidera en América Latina

Opinión

Lo que perdió y lo que gana Trump con el acuerdo EE.UU.-Irán

Por Daniel Kersffeld
En una audiencia se derogaron 17 leyes y 19 ordenanzas

Legislatura: aprueban la “Ley hojarasca” de LLA y autorizan el endeudamiento para la Línea F de subte

Por Santiago Brunetto

El País

Lanzaron el Programa de Seguridad Migratoria

El ICE de Milei, a toda marcha

Para que justifique sus ingresos

ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni

Francisco Adorni y el colmo del contador público

Por Irina Hauser
El Presidente tensiona al límite la relación con los aliados

Milei respalda a Adorni y desafía al Congreso

Por Paula Marussich

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de junio de 2026

Anticipos financieros de Nación para Entre Ríos, Jujuy y Santa F

Transferencias a provincias amigas

Por Mara Pedrazzoli
Concentración en el mercado de las telecomunicaciones

Telecom absorbe Telefónica pero cederá negocios

Fuerte caída de los pedidos y pesimismo sobre el empleo

Los industriales desconfían

Sociedad

Estuvieron resguardadas por décadas en la Biblioteca parisina

Francia: hallaron un manuscrito inédito de Mozart con composiciones para flauta y arpa

Se agrava la situación judicial del capitán de la selección Marroquí

Achraf Hakimi será juzgado en Francia en una causa por violación

Magra suba tras el brutal ajuste

El Gobierno otorgó un aumento del 2,10% en las prestaciones básicas de discapacidad

Frío en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio

Deportes

Por el Grupo B del Mundial 2026

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Nueva Zelanda hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Sigue la segunda fecha de la fase de grupos

Mundial 2026: los partidos de hoy y las novedades de la Selección argentina

A tres días del segundo partido

La práctica de la Selección: la presencia de Messi, los tocados y las dudas para enfrentar a Austria

El seleccionado anfitrión se clasificó a los 16avos de final

Mundial 2026: México se impuso ante Corea del Sur y pasó de fase