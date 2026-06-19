La farsa del “peligro de derrumbe”: la violencia habitacional tiene cara de mujer
Por orden del Gobierno de la Ciudad, la Guardia de Auxilio ejecuta desalojos exprés que simulan “evacuaciones” de emergencia. La trampa del mercado informal, la complicidad académica y cómo las casas colectivas se convirtieron en el último refugio para mujeres y disidencias. El freno de la Justicia a la crueldad y la urgencia de cambiar la ley de subastas para que el techo sea un derecho y no un remate.
Por Gigi Krein integrante de Consejerías de vivienda y la Coordinadora contra los desalojos y por la vivienda