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Rosario|12

Crónicas del Mundial (II)

Ahora sí empezó la Copa del Mundo Clone

El triplete de Leo Messi a Argelia marcó el inicio del torneo global para los hinchas que cinchan desde acá. El universo blanquiceleste empezó a salpicar un poco más la calle rumbo al segundo partido de la Selección.

Joaquín D. Castellanos
Por Joaquín D. Castellanos
Crónicas del mundial rosario 12

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