Por el lanzamiento del libro “Nietzsche”, con textos de Michel Foucault
Edgardo Castro: “La filosofía tiene que ser un diagnóstico del presente”
El volumen compilado por el académico argentino permite reconstruir el vínculo de Foucault con el pensamiento nietzscheano, a lo largo de tres décadas de cursos, conferencias y escritos, muchos de ellos inéditos. Castro señala que “hay muchos usos de Nietzsche, variados y opuestos”, y que el autor de “Vigilar y castigar” tomó del pensador alemán “los conceptos que le servían para su propio proyecto filosófico”.