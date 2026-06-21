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SERIES “La casa del dragón”, tercera temporada por HBO Max
📰 La chispa justa para el fuego
El regreso de la precuela de “Game of Thrones” reclama su identidad en la saga al compás del enfrentamiento en el interior de la casa Targaryen.
Por
Federico Lisica
22 de junio de 2026 - 21:28
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Bluesky
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“La casa del dragón”, por HBO Max: el fuego tiene la chispa adecuada.
Gentileza -
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