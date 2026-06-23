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Guerras y esperanza detrás de las estrellas del fútbol de este Mundial
Cuando el fútbol se refugia en la pasión
Varios futbolistas de la Copa del Mundo sufrieron el exilio, con historias tan impactantes como ejemplares. De Modric a Davies, de los africanos de Australia a los iraquíes escandinavos.
Por
Pablo Vignone
23 de junio de 2026 - 19:35
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Croacia en Toronto
Luka Modric, el mejor futbolista croata de todos los tiempos.
EFE. EFE
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