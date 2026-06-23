El psicoanalista Sebastián Verón aborda el padecimiento psíquico que pone al sujeto en indefensión
“El ataque de pánico irrumpe donde faltan las palabras para nombrar lo que desborda”
El especialista reflexiona sobre la angustia masiva, la sensación de muerte inminente y el lugar de la palabra en la elaboración de experiencias que irrumpen sin aviso. También se refiere a los modos en que la práctica analítica busca acompañar a quienes atraviesan estas experiencias. Lejos de las respuestas universales, propone pensar cómo cada sujeto puede construir un saber sobre aquello que, en un primer momento, se presenta como incomprensible.