Mirta Goldstein y Alejandra Gómez frente a un padecimiento de vigente resonancia
La depresión como síntoma social y no solamente individual
La presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y la directora del Departamento de Psicosis de esa institución analizan cómo la pandemia, las redes sociales, la precarización de los vínculos y el imperativo de la felicidad impactan en las nuevas formas del sufrimiento psíquico. Advierten sobre el aumento del aislamiento, la ansiedad y la desmotivación, especialmente entre jóvenes, y cuestionan una cultura que no tolera la tristeza.