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De cara a los 16avos. de final

Los jugadores de la selección argentina que están al límite con las tarjetas amarillas y deberán cuidarse ante Jordania

Si reciben la segunda amonestación se perderán el próximo partido.

Argentina's head coach Lionel Scaloni gives an MD-1 press conference at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 15, 2026, on the eve of the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
mundial 2026 scaloni Argentina's head coach Lionel Scaloni gives an MD-1 press conference at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 15, 2026, on the eve of the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) AFP. AFP

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