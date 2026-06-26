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Sociedad

La tragedia actual remite a otras catástrofes naturales en La Guaira

El recuerdo del terremoto de 1967 en Caracas

En 1999 las inundaciones en La Guaira dejaron miles de muertos.

El terrible terremoto de 1967 en Caracas. Imagen Web

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