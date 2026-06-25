Mundial 2026: A qué hora juegan Estados Unidos vs. Turquía, dónde verlo y posibles formaciones

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Turquía vs Estados Unidos
Turquía vs Estados Unidos, uno de los partidos de la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. STEPHAN BRASHEAR. EFE

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