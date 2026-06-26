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Murió Daniel Castellani, una leyenda del voleibol argentino
La familia confirmó la noticia en las últimas horas. El cuadro que sufría se inició hace dos años.
26 de junio de 2026 - 00:07
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Daniel Castellani fue un referente del voleibol nacional.
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