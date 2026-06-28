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Diario de vida y muerte de Maria Bashkirtseff
Empezó a escribir su “Diario de mi vida” siendo una adolescente hasta que murió de tuberculosis a los 25 años. No solo fue una joven tísica del siglo XIX: fue también una incomprendida, enamorada de la amable posteridad.
Por
Mara Althaus
28 de junio de 2026 - 03:04
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Maria Bashkirtseff
BAL308314 In the Studio (oil on canvas) by Bashkirtseva, Maria Konstantinova (1860-84); Dnipropetrovsk State Art Museum, Dnipropetrovsk; Russian, out of copyright
Archivo -. www.bridgemanart.com
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