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Nuevo round con la Casa Rosada

Bianco pidió que Santilli reciba a los ministros bonaerenses con los números de la deuda sobre la mesa

El ministro de gobierno de Axel Kicillof le envió una carta al flamante jefe de gabinete. Las demandas.

Carlos Bianco en la conferencia de prensa del lunes. Prensa PBA

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