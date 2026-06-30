Mundial 2026: los jugadores que recupera Scaloni y la respuesta de Chiqui Tapia a Chilavert

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La Selección continúa con los entrenamientos de cara al partido contra Cabo Verde del próximo viernes. Este miércoles el plantel se mudará a Miami.
30 de junio de 2026 - 15:22
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