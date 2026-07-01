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Un corrimiento calculado

Clara Muzzio otra vez contra la ESI: no es evolución intelectual, es marketing

Jota B. Ponsone
Por Jota B. Ponsone
Clara Muzzio NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 16: El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, presenta la Red de Atención, un cambio profundo en la problemática de las personas en situación de calle. Estará acompañado por la vicejefa, Clara Muzzio, y el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida. Foto NA Noticias Argentinas

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