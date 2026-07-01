Clara Muzzio otra vez contra la ESI: no es evolución intelectual, es marketing

Clara Muzzio

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 16: El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, presenta la Red de Atención, un cambio profundo en la problemática de las personas en situación de calle. Estará acompañado por la vicejefa, Clara Muzzio, y el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida. Foto NA

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