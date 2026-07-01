Murió Santiago Ríos, el reconocido actor de “Los Simuladores” y “Los Roldán”

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Dolor en el mundo del espectáculo tras concoerse el fallecimiento del conocido artista. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus redes sociales.
01 de julio de 2026 - 21:55
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Falleció el actor Santiago Ríos
En televisión y plataformas integró los elencos de Tumberos, ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, y más.
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Asociación Argentina de Actores
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