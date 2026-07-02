Omitir para ir al contenido principal
Portada
Mundial de Fútbol 2026

Horario y cómo ver el partido de 16avos

Argentina copa Miami: posibles titulares ante Cabo Verde, la risa de Messi y el homenaje de Tapia a Fort

La Selección llegó a Miami, donde mañana buscará el pase a Octavos del Mundial ante Cabo Verde. Hoy habrá un encuentro masivo de hinchas.

Argentina llegó a Miami IG Selección Argentina

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Horario y cómo ver el partido de 16avos

Argentina copa Miami: posibles titulares ante Cabo Verde, la risa de Messi y el homenaje de Tapia a Fort

Las imágenes del fenómeno

Ola polar, alerta amarilla por frío extremo y nevadas en gran parte del país

En Córdoba, la inflación acumulada en lo que va de 2026 llegó al 16,9%

En junio, el 89% de los cordobeses debió financiar la compra de alimentos y la inflación fue del 1,9%

"Se puede repetir una tragedia como la de Once"

Victoria Villarruel recibió al “Pollo” Sobrero en el Senado para denunciar la crisis ferroviaria

Exclusivo para

Acerca de la abstinencia y neutralidad

La implicancia del analista

Por Luis Miguelez
El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta

El Gobierno salió a frenar la suba

Ciclo internacional

La obra de Leonardo Favio recorre América Latina

Lo obligan a desistir de una demanda

El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada

El País

El Gobierno se despega del exjefe de Gabinete

Manuel Adorni renunció al directorio de YPF y terminó de desvincularse del Estado

Los consumos del exjefe de Gabinete exceden largamente sus ingresos salariales

En la vida de Adorni todo gasto es exorbitante

Por Irina Hauser
Las propiedades del titular de ARCA en los Estados Unidos

En busca de la titularidad de las propiedades de Andréz Vázquez en Miami

Eliminar o suspender las PASO

El Gobierno apuesta a la división opositora para llegar competitivo a 2027

Por Paula Marussich

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026

El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta

El Gobierno salió a frenar la suba

ARCA reportó una caída real de los ingresos superior al 7 por ciento en junio

La crisis se ve en la recaudación

Aumentos por encima de la inflación y prórroga de los subsidios

La suba de tarifas mete tensión en el Gobierno

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Las imágenes del fenómeno

Ola polar, alerta amarilla por frío extremo y nevadas en gran parte del país

Frío polar

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de julio

Lo obligan a desistir de una demanda

El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada

Deportes

Horario y cómo ver el partido de 16avos

Argentina copa Miami: posibles titulares ante Cabo Verde, la risa de Messi y el homenaje de Tapia a Fort

Los cruces confirmados

Mundial 2026: día y hora de todos los partidos de 8avos de Final

Países Bajos se fue del Mundial traicionando el histórico estilo de la Naranja Mecánica

La muerte definitiva del fútbol total

Por Pablo Vignone
El conjunto europeo perdía 2-0 y le ganó 3-2 a Senegal en tiempo suplementario

Bélgica logró una clasificación épica y también polémica