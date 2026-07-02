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El Gobierno congela el descuento de la SUBE para la tarifa social
El beneficio del 55% dejará de aplicarse sobre el precio que cada provincia o municipio establezca. En su lugar se tomará una “tarifa de referencia”.
01 de julio de 2026 - 13:34
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