Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
2 horas
Mundial 2026: A qué hora juegan Portugal vs. Croacia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
España vs. Austria hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
2 horas
Mundial 2026: A qué hora juegan Portugal vs. Croacia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
España vs. Austria hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
2 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Ellos y nosotros, caboverdianos y argentinos
Fast Food
Por
Juan José Panno
02 de julio de 2026 - 20:15
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Reconocimiento
Los futbolistas de Cabo Verde se entrenaron en el campo de juego del estadio del Inter Miami.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
Fútbol
Mundial 2026
Últimas Noticias
Ellos y nosotros
Por
Juan José Panno
Hay una Miami menos glamorosa que la de las películas
Entre gallos y anticomunistas
Por
Cristian Dellocchio
Golpe al Narcomenudeo
La Policía de Córdoba incautó droga por más de $4.700 millones
Acusa a la aerolínea de "servicios impagos"
Flybondi: un hotel pidió la quiebra por una deuda de más de 660 millones de pesos
Exclusivo para
Acerca de la abstinencia y neutralidad
La implicancia del analista
Por
Luis Vicente Miguelez
El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta
El Gobierno salió a frenar la suba
Ciclo internacional
La obra de Leonardo Favio recorre América Latina
Lo obligan a desistir de una demanda
El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada
El País
Causa Vialidad
La Corte Suprema ratificó el decomiso contra Cristina Kirchner y acentúa la persecución judicial
Milei se queda afuera de la fiesta por los 250 años de la independencia de EE.UU.
Encuentro entre los dirigentes sindicales y el episcopado
La crisis social y los vulnerables
Por
Washington Uranga
No hubo homenaje oficial a los muertos por la bomba en Coordinación Federal
Un acto por los caídos de la Federal sin palabras de Milei
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026
El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta
El Gobierno salió a frenar la suba
Aumentos por encima de la inflación y prórroga de los subsidios
La suba de tarifas mete tensión en el Gobierno
Por
Mara Pedrazzoli
ARCA reportó una caída real de los ingresos superior al 7 por ciento en junio
La crisis se ve en la recaudación
Sociedad
Acusa a la aerolínea de "servicios impagos"
Flybondi: un hotel pidió la quiebra por una deuda de más de 660 millones de pesos
Venezuela enfrenta una ardua recuperación
Un rescate milagroso y una crisis sanitaria en ciernes
A cargo de investigadores de la UBA
Nació en Argentina el primer cerdo clonado para experimentación de xenotrasplantes
La Justicia dictó un embargo de 60 millones de pesos
El youtuber ultraderechista “El Presto” fue procesado por “promoción de la discriminación religiosa”
Deportes
Ellos y nosotros, caboverdianos y argentinos
Por
Juan José Panno
Hay una Miami menos glamorosa que la de las películas
Entre gallos y anticomunistas
Por
Cristian Dellocchio
Perlitas y recuerdos imborrables de un ciclo dorado
Los 100 partidos de Scaloni en números
Por
Malva Marani
La conferencia del DT antes del partido por 16avos del Mundial 2026
Scaloni, en la previa contra Cabo Verde: “Hay que respetar al rival”