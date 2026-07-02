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Buenos Aires|12

El gobernador ratificó que "la pelea es con Milei"

Kicillof juntó a sus intendentes y abrió el camino para una interna en 2027

El gobernador encabezó una reunión con más de 60 dirigentes en La Plata a los que pidió fortalecer los armados en los distritos. La crisis que golpea a los municipios, sobre la mesa.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Kicillof reunió a los dirigentes de su línea interna Movimiento Derecho al Futuro
Kicillof reunió a los dirigentes de su línea interna Movimiento Derecho al Futuro. prensa Gob

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