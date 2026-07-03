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Sociedad

"Lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos"

Lali acompañó la inauguración de la muestra del Archivo de la Memoria Trans en Madrid

El evento forma parte de la Semana del Orgullo de Madrid y la apertura estuvo a cargo de la creadora del Archivo, María Belén Correa. La cantante aportó un texto curatorial.

Lali Espósito acompañó la inauguración de la muestra del Archivo de la Memoria Trans en Madrid Imagen Web

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