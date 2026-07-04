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Rosario|12

La muni compró medicamentos esenciales por casi $1.000 millones

Cubriendo la salud que Nación desprotege

Medicamentos salud publica municipal rosario
Medicamentos salud publica municipal rosario Prensa Municipalidad Rosario

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Tubos de acero

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