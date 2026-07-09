Carretera perdida

En Carretera perdida, de David Lynch, estrenada en 1997, un músico comienza a recibir misteriosas cintas de video que registran escenas de su vida junto a su esposa. Con los protagónicos de Bill Pullman y Patricia Arquette, tras un extraño encuentro en una fiesta, es acusado del asesinato de ella y enviado a prisión. Allí, desaparece de forma inexplicable y es reemplazado por un joven mecánico con una vida diferente (A las 22.30, en El Cairo Cine Público.)

Imagen Web