Un tercio se arrepiente de haber votado a Milei

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 17 El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 17 El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional. FOTO NA ARCHIVO DAMIAN DOPACIO

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