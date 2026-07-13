El día de la revelación

La última película de Steven Spielberg, con Emily Blunt y Josh O’Connor. Mientras se desmorona una conspiración gubernamental masiva, un denunciante perseguido corre contra el tiempo para revelar el evento extraordinario que cambiará la historia humana: el día de la revelación final, tal el argumento de esta película de ciencia ficción (Cines del Centro, Cinépolis, Las Tipas y Showcase.)

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