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Rosario|12

Cartelera

EL DIA DE LA REVELACION, pelicula
El día de la revelación La última película de Steven Spielberg, con Emily Blunt y Josh O’Connor. Mientras se desmorona una conspiración gubernamental masiva, un denunciante perseguido corre contra el tiempo para revelar el evento extraordinario que cambiará la historia humana: el día de la revelación final, tal el argumento de esta película de ciencia ficción (Cines del Centro, Cinépolis, Las Tipas y Showcase.) Prensa -

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Hay buena predisposición de las partes más allá del resultado final del Mundial

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